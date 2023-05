Angriff mit Messer auf einem Schulhof – Zwei Mädchen lebensgefährlich verletzt

Gemeinsame Meldung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und der Polizei Berlin

Nr. 0685

In Neukölln sind gestern Nachmittag zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen soll ein 38-Jähriger die beiden Kinder auf dem Pausenhof einer Schule in der Mainzer Straße gegen 15 Uhr mit einem Küchenmesser angegriffen und auf beide Kinder – auf die 7-Jährige mehrfach – eingestochen haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schülerinnen in Krankenhäuser, wo sie sofort operiert wurden. Beide Kinder sind mittlerweile stabil, wobei bei der 8-Jährigen die Lebensgefahr andauert. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 nahmen den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatorts fest. Es gibt keine Erkenntnisse zu einem Motiv des Beschuldigten, doch sollen Anhaltspunkte für eine möglicherweise durch Betäubungsmittel induzierte psychische Erkrankung vorliegen.

Der Beschuldigte hat die Tat eingeräumt. Er wird heute einem Ermittlungsrichter zur Erwirkung eines Unterbringungsbefehls wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vorgeführt.

Das vermeintliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen haben die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin übernommen.