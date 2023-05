Verkehrsunfall zwischen Rollstuhlfahrerin und Autofahrerin

Nr. 0683

Gestern Vormittag kam es zwischen einer Rollstuhlfahrerin und einer Autofahrerin in Mitte zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 67-Jährige gegen 11 Uhr mit ihrem elektrischen Rollstuhl auf der Fahrbahn der Friedrichstraße in Richtung Schützenstraße unterwegs, als die 33-jährige Autofahrerin die Kreuzung ebenfalls passieren wollte. Dabei stieß die VW-Fahrerin mit der für sie von rechts kommenden Rollstuhlfahrerin zusammen. Die Seniorin stürzte seitwärts zu Boden. Sie wurde von alarmierten Rettungskräften mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Autofahrerin erlitt ebenfalls eine Kopfverletzung und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Mit den weiteren Ermittlungen ist das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) betraut.