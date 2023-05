Gegen parkenden Lastwagen gefahren

Nr. 0680

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Zehlendorf, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr die 76-Jährige gegen 15.30 Uhr in ihrem Auto die Onkel-Tom-Straße in Richtung Argentinische Allee und prallte aus noch nicht bekannten Gründen gegen einen geparkten Lastwagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Frau erlitt durch den Aufprall Verletzungen am Oberkörper. Sie wurde am Unfallort von alarmierten Rettungskräften versorgt und anschließen in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.