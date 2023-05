Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Rollerfahrer

Nr. 0679

Am heutigen Morgen kam es zwischen einer Radfahrerin und einem Rollerfahrer in Wilhelmstadt zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 46-jährige Radfahrerin gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg an der Potsdamer Chaussee in Richtung der Straße 270 unterwegs, als sie sich dazu entschloss, die Straßenseite zu wechseln. Zu diesem Anlass überquerte die 46-Jährige die Fahrbahn ca. 200 Meter vor der Straße 270 und übersah dabei den, aus selbiger Richtung kommenden 31-jährigen Fahrer einer Vespa. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Beteiligten zu Boden stürzten. Der 31-Jährige wurde mit Schmerzen am rechten Unterarm zwecks ambulanter Behandlung und die Radfahrerin mit Verdacht auf eine Beckenfraktur zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Mit den weiteren Ermittlungen ist ein für Verkehrsdelikte zuständiges Fachkommissariat der Direktion 2 (West) betraut.