Raub auf Hotel – Rezeptionist wird bedroht und verletzt

Nr. 0678

Heute früh kam es in einem Hotel in Reinickendorf zu einem Raub durch drei unbekannte Männer. Nach Angaben des 36-jährigen Rezeptionisten hörte er gegen 4.15 Uhr die Klingel an der Hofzufahrt der Herberge in der Kögelstraße, woraufhin er sich zu der Schranke begab. Dort trat unvermittelt ein Mann mit einem Schlagwerkzeug an den 36-Jährigen heran und schlug ihm damit auf Oberarm und Oberschenkel. Im weiteren Verlauf erschien ein mutmaßlicher Komplize, der den Hotelangestellten mit einer Schusswaffe bedrohte. Die beiden Unbekannten drängten den Rezeptionisten zurück in die Lobby und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld aus dem Hoteltresor auf. Der 36-Jährige händigte Geld an die Tatverdächtigen aus, welche im Anschluss zu einem in der Kögelstraße wartenden Fluchtfahrzeug gingen. In dem weißen Kleinwagen soll ein weiterer Mittäter gewartet haben. Das Trio soll schließlich mit dem Wagen in Richtung Ollenhauerstraße geflüchtet sein. Der Rezeptionist erlitt Blutergüsse am Arm und am Bein, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Ermittlungen dauern an und wurden durch das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.