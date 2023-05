Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Nr. 0672

Gestern Nachmittag kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Rollerfahrer und einem 56-jährigen Autofahrer, bei dem der Rollerfahrer verletzt wurde. Gegen 17.50 Uhr war der Autofahrer mit seinem Wagen in der Frankfurter Allee unterwegs und musste an der Einmündung zur Schulze-Boysen-Straße an einer roten Ampel warten. Der Rollerfahrer sei aus noch ungeklärten Gründen von hinten auf das stehende Auto aufgefahren, stürzte und verletzte sich am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Rollerfahrer in ein Krankenhaus. Eine Überprüfung des Rollerfahrers ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Für die Unfallaufnahme mussten zeitweise drei von fünf Fahrstreifen gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.