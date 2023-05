Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0671

Gestern Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Wedding, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer gegen 10.15 Uhr die Seestraße in Richtung Amrumer Straße. Hinter der Kreuzung zur Sylter Straße nahm er einen Spurwechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen vor. Gleichzeitig fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto vom Parkstreifen des rechten Fahrbahnrandes an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Der 55-Jährige erlitt durch den Aufprall Verletzungen an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Seestraße war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme von der Sylter Straße in Richtung Amrumer Straße bis kurz vor 12 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.