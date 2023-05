Schussverletzung erlitten

Nr. 0670

Im Verlauf eines Streites erlitt ein Mann vergangene Nacht in Wilmersdorf Verletzungen durch einen Schuss aus einer Faustfeuerwaffe. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen gerieten ein 51- und ein 59-Jähriger gegen 4.15 Uhr vor einem Lokal an der Kreuzung Uhlandstraße/Berliner Straße miteinander in einen Streit. Kurze Zeit später wollten die Gäste im Inneren des Lokales einen lauten Knall gehört haben und eilten heraus, auf den Gehweg vor die Kneipe. Dort sahen sie die beiden Männer, die sich mittlerweile im körperlichen Streite befanden und alarmierten die Polizei. Die eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten stellten bei dem 51-Jährigen jeweils eine Schussverletzung im Brustkorb und an einer Hand fest und alarmierten Rettungskräfte zum Ort, die den Verletzten in ein Krankenhaus brachten. Dort verblieb er nach einer Operation stationär. Den 59-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.