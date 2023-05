Kraftfahrzeugrennen mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Nr. 0669

Gestern Nacht kam es nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zu einem Verkehrsunfall in Buckow. Nach ersten Erkenntnissen stellten Polizeikräfte einer Zivilstreife gegen 0.30 Uhr ein Fahrzeugrennen zwischen drei Fahrzeugführenden auf der Buckower Chaussee fest. Die Einsatzkräfte schalteten Blaulicht und Martinshorn ein, um die Fahrzeugführer anzuhalten, wobei sich einer der Fahrzeugführenden in unbekannte Richtung entfernte. Der Mercedes-Fahrer sowie der VW-Fahrer flüchteten nun mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und missachteten dabei mehrere rote Ampeln. An der Kreuzung Marienfelder Chaussee/ Quarzweg/ Drusenheimer Weg kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr der VW auf den Mercedes auf, wodurch der Mercedes ins Schleudern geriet und dabei gegen einen Gartenzaun sowie einen Stromverteilerkasten prallte. Der 41-jährige mutmaßliche Mercedes-Fahrer sowie der VW-Fahrer versuchten anschließend zu Fuß zu flüchten. Während dem VW-Fahrer die Flucht auch gelang, nahmen Polizeieinsatzkräfte den mutmaßlichen Mercedes-Fahrer fest. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, erfolgte neben einer erkennungsdienstlichen Behandlung auch eine Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zur Beweissicherung erfolgte ebenfalls die Beschlagnahme der beiden Unfallfahrzeuge. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder entlassen. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).