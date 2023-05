Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Auto

Nr. 0667

In der vergangenen Nacht kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Busfahrer und einem Autofahrer, bei dem der zuletzt genannte verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 28-jährige Fahrer eines Busses der BVG die Busspur der Bülowstraße in Richtung Wittenbergplatz befahren haben, als ihn um kurz nach Mitternacht ein 21-Jähriger mit seinem Auto ausgebremst haben soll, der vor ihm auf der Busspur unterwegs war. Um den autofahrenden Mann zu überholen, soll der 28-Jährige auf den linken Fahrstreifen gewechselt haben, woraufhin sich der 21-Jährige mit seinem Wagen mittig auf beiden Fahrstreifen platziert und so ein Überholen verhindert haben soll. Infolgedessen soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der Autofahrer den Busfahrer beleidigt haben soll. An der Kreuzung Kleiststraße/An der Urania hielt der Berufskraftfahrer an einer Haltestelle an, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Anschließend soll er beschleunigt haben und gegen das Auto des 21-Jährigen gefahren sein, das auf dem linken Fahrstreifen vor einer roten Ampel hielt. Dabei erlitt der Autofahrer Schmerzen an einem Bein, dessen ärztliche Behandlung er allerdings ablehnte. Der Busfahrer und seine Fahrgäste blieben unverletzt. Alarmierte Polizeikräfte beschlagnahmten die Führerscheine beider Männer. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.