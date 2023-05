Drei Verkehrsunfälle verursacht

Nr. 0665

Gestern Abend wurden Polizeieinsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Wittenau gerufen, den eine Frau offenbar unter Alkoholeinfluss verursacht hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkten zwei Zeuginnen gegen 19 Uhr in der Rue Georges Vallerey eine 45-jährige Autofahrerin an ihrem stehenden Fahrzeug, die augenscheinlich einen Verkehrsunfall mit einem dort parkenden Auto gehabt hatte. Die beiden 45 und 51 Jahre alten Zeuginnen wurden von der Autofahrerin angesprochen und näherten sich daraufhin, um gegebenenfalls Hilfe zu leisten. Nach einem kurzen Gespräch stieg die Autofahrerin in ihren Wagen und fuhr los. Sie stieß dabei gegen die 45-Jährige, die durch den Aufprall stürzte und sich am Bein verletzte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Die Autofahrerin entfernte sich mit ihrem Wagen vom Unfallort. Sie befuhr die Straße Alt-Wittenau und kam in der Linkskurve zur Gorkistraße von der Fahrbahn ab. Sie stieß dabei gegen einen Baum und verletzte sich durch den Aufprall am Bein. Zwei herbeieilende Zeugen vor Ort leisteten Erste Hilfe, die von den alarmierten Rettungskräften übernommen wurde. Die Autofahrerin kam in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird und eine Blutentnahme erfolgte, da die 45-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war. Die weiteren Ermittlungen zu den drei Verkehrsunfällen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.