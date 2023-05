Brandstiftung an Pkw

Nr. 0664

In Wedding wurden heute früh drei geparkte Fahrzeuge durch ein Feuer beschädigt. Gegen 4.35 Uhr bemerkte eine Autofahrerin, die die Afrikanische Straße befuhr, Flammen an einem am Straßenrand geparkten Renault und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem Pkw, konnte jedoch nicht verhindern, dass zwei vor und hinter dem Wagen abgestellte Pkw durch die Hitze ebenfalls beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Hinweise auf eine möglicherweise politisch motivierte Tat liegen bislang nicht vor.