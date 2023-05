Polizeibeamter nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen angefahren

Nr. 0663

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Siemensstadt alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen führten Einsatzkräfte gegen 20 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Nonnendammallee durch. Ein Audifahrer sowie ein Motorradfahrer, die sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert haben sollen, wurden aufgefordert anzuhalten. Der Audifahrer kam der Aufforderung der Dienstkräfte nach, auch der Motorradfahrer verlangsamte seine Fahrt augenscheinlich zunächst, bevor er erneut Gas gab und einen 33-jährigen Polizeibeamten anfuhr. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige über einen Parkplatz in die Paulsternstraße und in Richtung der Gartenfelder Straße. Der Polizeibeamte wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).