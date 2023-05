Flammen greifen auf Wohnhaus über

Nr. 0662

Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in Rudow hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts vergangene Nacht die Ermittlungen übernommen. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 gegen 23 Uhr auf ein in Brand geratenes Carport in der Zittauer Straße aufmerksam. Die Flammen drohten auf das angrenzende Einfamilienhaus überzugreifen. Parallel zur Alarmierung der Feuerwehr begab sich ein Kollege umgehend zur Haustür, um die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 68 und 70 Jahren, aus dem Haus zu bitten. Wenig später geriet der Dachstuhl in Brand, welcher im weiteren Verlauf von Brandbekämpfern gelöscht werden konnte. Neben den Schäden am Unterstand und dem Wohnhaus wurden durch die erhebliche Hitze weiterhin zwei Geräteschuppen auf dem angrenzenden Grundstück beschädigt. Verletzt wurde niemand.