Versuchter Straßenraub

Nr. 0661

Vier unbekannt Gebliebene versuchten gestern Abend, einen 30-Jährigen zu berauben und verletzten ihn dabei mehrfach. Gemäß eigener Angaben hielt sich der später Verletzte kurz nach 20 Uhr am U-Bahnhof Kottbusser Tor auf, als das Quartett auf ihn losging. Dabei soll einer der Tatverdächtigen zunächst versucht haben, dem Mann das Handy zu entwenden, was dieser jedoch zu verhindern wusste. Bei der sich dann entwickelnden körperlichen Auseinandersetzung sollen die Angreifer mit Reizgas gesprüht, ihrem Gegenüber mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen sowie zweimal in den Oberschenkel gestochen haben. Während sie danach ohne Beute flüchteten, suchte der 30-Jährige nach Hilfe, die er bei Polizeikräften fand. Diese alarmierten nach Feststellung zweier Stich- sowie der Kopfverletzung einen Rettungswagen, dessen Besatzung den Verletzten in ein Krankenhaus brachte. Dort verblieb er stationär. Die weiteren Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 5 (City).