Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0659

Heute Vormittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Buckow verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr eine 51-jährige gegen 11.20 Uhr die Straße Am Eichenquast in Richtung Wildhüterweg, als in Höhe der Einmündung Dröpkeweg ein Ball gegen die Windschutzscheibe ihres Pkw prallte. Kurz danach soll der achtjährige Junge auf die Fahrbahn gelaufen sein und wurde von den Wagen der 51-Jährigen angefahren. Das Kind klagte über Kopf- und Nackenschmerzen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo es stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Jungen nicht bestehen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.