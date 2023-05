Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0658

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls in den Ortsteil Falkenhagener Feld alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein fünfjähriges Mädchen, nachdem es mit seinen Eltern einen BVG-Bus an der Haltestellte Falkenseer Chaussee / Am Bogen verlassen hatte, von der Hand seiner Mutter losgerissen haben und hinter dem Bus auf die Straße gelaufen sein. Ein 39-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Das Mädchen erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Rumpfes und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).