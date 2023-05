Jugendlicher bei Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Gemeinsame Meldung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und der Polizei Berlin

Bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von mehreren Männern gestern Abend in Spandau wurde ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen griffen mehrere Mitglieder der Gruppe gegen 20.15 Uhr den Jugendlichen auf dem Gehweg der Klosterstraße an. Als ihm ein ebenfalls 17 Jahre alter Bekannter zur Hilfe kam, wurde auch dieser attackiert und verletzt. Alarmierte Kräfte des Polizeiabschnitts 23 nahmen wenig später in Tatortnähe einen 21-jährigen Mann fest, der verdächtig ist, den 17-Jährigen niedergestochen zu haben. Auch der Tatverdächtige wies Verletzungen auf, die zunächst ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Festgenommene wurde anschließend der 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes übergeben, die die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen hat.