Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0654

In Lichtenberg wurde gestern Abend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 46-Jährige mit seinem Motorrad kurz nach 19 Uhr die Buchberger Straße von der Schulze-Boysen-Straße kommend in Richtung Frankfurter Allee und wollte nach links auf eine Tankstelle einfahren. Dabei stieß der Zweiradfahrer mit einem ihm entgegenkommenden Pkw eines 20-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 46-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und kam erst nach etwa 70 Metern zum Liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo der Mann sofort operiert wurde und intensivmedizinisch betreut wird. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Unfallort war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern und eines Gutachters bis kurz vor 2 Uhr gesperrt. Die beiden Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.