Streit eskaliert: Pfefferspray, Schreckschusswaffe und Messer eingesetzt

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer Bedrohung sowie einer gefährlichen Körperverletzung nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 1.30 Uhr in einer Cocktailbar an der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Mann, der mit seiner Freundin unterwegs gewesen sei, sowie zwei 33- und 24-jährigen Männern gekommen sein. Später sei es vor dem Lokal erneut zu einem Aufeinandertreffen gekommen, bei dem der 27-Jährige seine Kontrahenten mit einer Schusswaffe sowie einem Messer bedroht haben soll. Dies quittierte einer der beiden Bedrohten durch die Anwendung von einem Reizstoffsprühgerät. Der 27-Jährige stürzte daraufhin und erlitt Verletzungen am Kopf sowie am Bein. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd).