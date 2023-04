Unter Drogeneinfluss gefahren

Nr. 0651

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen Mann fest, der in Charlottenburg-Nord offenbar unter Drogeneinfluss Auto fuhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkten Einsatzkräfte gegen 3.20 Uhr in der Seestraße einen VW, der in Fahrtrichtung BAB 100 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Daraufhin stoppten sie den Wagen an der Beusselstraße Ecke Saatwinkler Damm und wollten den Fahrer überprüfen. Der Fahrer des VW setzte dann jedoch zurück und versuchte am Polizeieinsatzfahrzeug, das quer vor ihm stand, vorbeizufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß, was den Fahrer aber nicht beeindruckte. Er setzte seinen Weg weiter fort. Am Polizeifahrzeug entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. An der Einmündung Saatwinkler Damm/ Adam-von-Trott-Straße geriet der flüchtende Wagen auf den befestigten Mittelstreifen, wodurch ein Defekt an einem Vorderrad entstand. Beide Insassen flüchteten weiter zu Fuß, konnten jedoch durch die Einsatzkräfte gestoppt werden. Bei dem 27-jährigen Fahrer erfolgte ein Drogenvortest, der positiv auf Kokain anschlug. Er kam zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Verkehrsgefährdung unter Rauschmitteleinflusses, dauern an.