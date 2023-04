Gegen Baum gefahren und überschlagen

Nr. 0649

Gestern Abend ereignete sich in Adlershof ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 35-jährige Frau gegen 21.30 Uhr mit einem Auto die Straße Ernst-Ruska-Ufer in Fahrtrichtung Wegedornstraße, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam anschließend, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf der Fahrbahn zum Stehen. Ersthelfende retteten die verletzte Frau aus dem Wagen und stellten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Mit einem alarmierten Rettungswagen kam die Autofahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen und derzeit behandelt wird. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Bei der Frau erfolgte eine Blutprobenentnahme und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Baum, gegen den der Wagen der Frau prallte, wie auch das Fahrzeug selbst, wurden erheblich beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.