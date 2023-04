Kradfahrer stürzt und zieht sich mehrere Knochenbrüche zu

Nr. 0648

Knochenbrüche im Schulterbereich und an der Hüfte zog sich ein 80-jähriger Kradfahrer gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Mitte zu. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und der Aussage von Zeugen befuhr der Senior gegen 16.15 Uhr die Rosenthaler Straße in nördliche Richtung. An der Kreuzung Rosenthaler Straße / Torstraße / Weinbergsweg / Brunnenstraße wartete er auf der Geradeausspur an einer roten Ampel. Neben ihm soll gemäß eigenen und der Angaben der Zeugen eine Frau mit ihrem Wagen auf dem Linksabbiegerstreifen auf Grün gewartet haben. Als die Ampel umsprang, soll sich die Frau mit ihrem Fahrzeug vor den Kradfahrer gesetzt und diesen geschnitten haben, ohne dass es zu einer Berührung kam. Der 80-Jährige stürzte und fiel zu Boden. Die unbekannt gebliebene Frau entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Unfallflucht übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).