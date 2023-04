Handys und EC-Karten erbeutet - Festnahme

Nr. 0646

Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 24 nahmen gestern Abend in Charlottenburg einen 15-Jährigen fest, der im Verdacht steht, gegen 19 Uhr einen Jugendlichen und zwei Heranwachsende ausgeraubt zu haben. Nach den Angaben der drei Überfallenen, zwei 18-Jährige und ein 17-Jähriger, habe sie der 15-Jährige auf der Gaußstraße angesprochen, sie bedroht und Geld von ihnen verlangt. Als sie dies verneinten, forderte er sie auf, ihm ihre Mobiltelefone und EC-Karten auszuhändigen. Nachdem er diese an sich genommen hatte, flüchtete er in Richtung S-Bahnhof Jungfernheide, in dessen Umfeld ihn die alarmierten Einsatzkräfte im Rahmen einer Nahbereichsabsuche dank einer guten Täterbeschreibung festnehmen konnten. Der Tatverdächtige, der die entwendeten Gegenstände des Raubs bei sich trug, wurde zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam gebracht und nach einer Vernehmung seinem Vater übergeben. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern an.