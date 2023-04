Zahlreiche Autos und Fensterscheiben beschädigt – zwei Festnahmen

Nr. 0644

In der vergangenen Nacht zerstörte eine Gruppe in Mitte mehrere Autos sowie Fensterscheiben von Gebäuden. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestand die Gruppe aus mindestens zwanzig dunkel gekleideten Personen, die gegen Mitternacht von der Seydelstraße bis zur Alte-Jakob-Straße einen hohen Sachschaden verursachten. So wurden insgesamt 18 Fahrzeuge, unter anderem mit Steinen, beschädigt. Zwei Fahrzeuge wurden zudem in Brand gesetzt. An angrenzenden Hausfassaden hinterließ die Gruppe Schmierereien mit Bezug zum 1. Mai, auch Farbbeutel wurden gegen Fassaden geworfen. Betroffen war davon unter anderem das Jobcenter Mitte. Des Weiteren flogen Steine gegen Fensterscheiben von Geschäften und beschädigten diese. Zudem bewarfen Personen aus der Gruppe auch ein in die Seydelstraße einbiegendes Fahrzeug einer Sicherheitsfirma und verursachten damit einen Schaden an der Heckscheibe des Wagens. Menschen wurden nicht verletzt. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen noch in der Nähe der Tatorte zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 21 Jahren fest. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der Jüngere wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen, die der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes wegen besonders schweren Landfriedensbruchs übernommen hat, dauern an.