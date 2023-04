Vermisste Jugendliche wohlbehalten angetroffen

Nr. 0642

Einsatzkräfte eines Polizeiabschnittes trafen die Jugendliche heute Nachmittag wohlbehalten in Fennpfuhl an. Ein Passant erkannte die Vermisste gegen 14 Uhr in einer Straßenbahn der Linie M8 an der Haltestelle Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später konnte die Besatzung eines Funkstreifenwagens die 15-Jährige an der Kreuzung Landsberger Allee/Franz-Jacob-Straße feststellen und in Gewahrsam nehmen. Den in ihrer Begleitung befindlichen 28-Jährigen nahmen die Einsatzkräfte fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen wird. Ihn betreffend wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger eingeleitet. Die 15-Jährige konnte ihrem Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Erstmeldung Nr. 0626: Jugendliche vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 15-Jährigen aus Kreuzberg. Sie verließ zuletzt am vergangenen Sonntag, den 23. April 2023, gegen 17 Uhr ihre Wohnanschrift. Es ist anzunehmen, dass sie in Begleitung eines 28-jährigen Mannes mit kräftigerer Statur ist, da beide zusammen zuletzt am 24. April 2023 gegen 23.40 Uhr in Berlin-Reinickendorf gesehen wurden.