Zweiradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Nr. 0641

Ein Zweiradfahrer versuchte sich gestern Nachmittag in Schöneberg einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 15.30 Uhr wollten Kräfte des Polizeiabschnitts 42 einen Fahrer eines Leichtkraftrades, der einen auffälligen Fahrstil zeigte, am Innsbrucker Platz überprüfen. Zunächst gab der Kraftfahrer zu verstehen, dass er nach dem Überqueren der Kreuzung anhalten werde. Der junge Mann hielt an, dann beschleunigte er umgehend sein Fahrzeug und flüchtete. Er missachtete dabei rote Ampeln und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Schöneberger Straßen. Der junge Fahrer stoppte das Fahrzeug am Rudolph-Wilde-Park und rannte in die Grünanlage. Ein Polizist holte ihn bereits nach wenigen Metern ein und nahm den 20-Jährigen fest. Nach ersten Erkenntnissen besitzt der Tatverdächtige keine Fahrerlaubnis und stand nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Das Leichtkraftrad verfügt über keine gültige Haftpflichtversicherung. In dem Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte Behältnisse mit mutmaßlichen Betäubungsmitteln und beschlagnahmten diese. Nach einer Blutentnahme wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, fehlendem Versicherungsschutzes, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.