Bodycams wieder in Betrieb

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin und Berliner Feuerwehr

Nr. 0640

Seit heute werden die aus dem Betrieb genommenen Bodycams durch Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr wieder eingesetzt. Die Nutzung der Bodycams war am 29. März dieses Jahres aus Sicherheitsgründen untersagt worden, nachdem zwei Mitarbeitende der Feuerwehr bei berühren der Dockingsstation einen leichten Stromschlag erlitten hatten. Die technische Behebung des Defekts durch den Hersteller erfolgte umgehend, so dass die Geräte nach Prüfung durch unabhängige Gutachter, am heutigen Tag sowohl bei Rettungskräften der Feuerwehr wie auch bei Einsatzkräften der Polizei Berlin wieder zum Einsatz kommen können.