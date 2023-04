Fußgängerin bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Nr. 0637

Gestern Nachmittag kam es in Schmargendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter-Fahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Jugendlicher mit einem Roller gegen 17 Uhr die Breite Straße in Richtung Mecklenburgische Straße, als die 75-jährige Fußgängerin bei grüner Ampel die Breite Straße in Richtung Cunostraße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Seniorin stürzte und sich Verletzungen am Arm und am Bein zuzog. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Frau vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Der Jugendliche blieb zunächst bei der Verletzten, entfernte sich dann aber vom Unfallort, als die Polizei und der Rettungswagen alarmiert worden waren. Den scheinbar unbeschädigte E-Scooter ließ er am Ort zurück. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.