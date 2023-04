Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0636

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Schöneberg, bei dem ein Kradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 44-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 15.30 Uhr zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen der BAB 100 unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Alboinstraße verkehrsbedingt bremsen musste und stürzte. Dabei geriet ein Arm des Mannes unter mindestens einen Reifen eines Lkws, der neben ihm den mittleren Fahrstreifen befuhr. Nach einer Erstversorgung am Ort brachten ihn alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme waren der mittlere und rechte Fahrstreifen rund 45 Minuten lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).