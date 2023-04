Verletzter Radfahrer

Nr. 0635

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Kladow, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-Jährige gegen 15.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Donnerberg in Richtung Amelie-Beese-Zeile und prallte aus noch nicht bekannten Gründen gegen das Heck eines dort rechtmäßig geparkten Pkw. Der Jugendliche erlitt durch den Aufprall Verletzungen im Gesicht und Prellungen am Körper. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.