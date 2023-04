Jugendlicher Scooterfahrer verletzt

Nr. 0634

Gestern Abend wurde ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Friedenau verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 26-jährige Fahrer eines Pkw gegen 19.40 Uhr die Wiesbadener Straße vom Schillerplatz kommend in Richtung Laubacher Straße, als plötzlich der 16-Jährige mit einem E-Scooter von einer Einfahrt auf die Fahrbahn fuhr und von dem Auto erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß und folgenden Sturz wurde der Jugendliche am Kopf und am Bein verletzt und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.