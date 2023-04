Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0627

Heute früh kam es zu einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 53-Jähriger gegen 5 Uhr mit seinem Auto die Behmstraße in Richtung Schivelbeiner Straße. Als der Fahrer nach links in die Malmöer Straße abbog, stieß er mit einem 32-jährigen Motorradfahrer zusammen, der aus der entgegengesetzten Richtung die Kreuzung passierte. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer und erlitt Verletzungen am Kopf und am Bein, die nun in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.