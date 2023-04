Einsatzkräfte und Fahrzeuge mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Täter machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstr. 29 in 13357 Berlin unter der Rufnummer 030 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.