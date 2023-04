Verkehrsunfall nach versuchtem Raub

Nr. 0624

Gestern Abend soll es in Westend in Folge eines versuchten Raubes aus einem Pkw zu einem Verkehrsunfall mit drei parkenden Fahrzeugen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-jährige Fahrzeugführer eines Pkws gegen 19.20 Uhr auf dem Kaiserdamm in Höhe Messedamm und Königin-Elisabeth-Straße am rechten Fahrbahnrand gehalten haben, um dort nach dem Weg zu fragen. Als weiterer Insasse befand sich der 49-jährige Beifahrer mit im Fahrzeug. Beide berichten, dass im weiteren Verlauf zwei männliche Passanten an das Auto herangetreten seien, wobei einer der beiden unvermittelt in den Innenraum nach dem Portemonnaie des 49-Jährigen gegriffen habe. Weiterhin soll der Passant den 22-jährigen Fahrer im Nackenbereich gepackt und dessen Kopf gegen das Lenkrad gepresst haben. Der Fahrzeugführer habe daraufhin Gas gegeben und touchierte nach einigen Metern zunächst drei Metallpfosten und anschließend einen auf der Mittelinsel geparkten Daimler-Benz. Durch den Aufprall wurde der Daimler gegen den seitlich parkenden Opel geschoben, welcher wiederum gegen den neben diesem stehenden Mercedes-Benz gepresst wurde. Die beiden Tatverdächtigen sollen zu Fuß in Richtung des U-Bahnhofs Kaiserdamm geflüchtet sein. Die beiden Insassen des Pkws wurden im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Mit den weiteren Ermittlungen ist eine Fachdienststelle der Polizeidirektion 2 (West) betraut.