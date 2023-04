Frau nach Brand in Mehrfamilienhaus verstorben

Nr. 0623

Eine Frau kam in der vergangenen Nacht bei einem Brand in Wedding ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm eine Bewohnerin gegen 23 Uhr Rauchgeruch aus der Wohnung in der zweiten Etage in der Togostraße wahr und alarmierte die Feuerwehr sowie die Polizei. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen und entdeckten dabei in der Wohnung eine leblose Frau, bei welcher es sich um die 70-jährige Mieterin der Wohnung handelt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.