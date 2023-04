80-Jähriger nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0620

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurde am heutigen Vormittag ein Senior verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 80-Jährige gegen 12 Uhr zu Fuß auf dem Alexanderplatz unterwegs. Ein 33-jähriger Fahrradfahrer, der in Richtung Alexanderstraße unterwegs war, erfasste den Mann mit seinem Rad vor dem Alexanderhaus, woraufhin der Senior eine Beinverletzung erlitt. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.