Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen – Fahrer gerät in den Gegenverkehr

Nr. 0617

In den gestrigen Mittagsstunden geriet in Wilhelmstadt ein Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-Jährige gegen 13.15 Uhr mit seinem VW Golf auf der Heerstraße stadtauswärts unterwegs und soll auf Höhe Siemenswerderweg und Brandensteinweg unkontrolliert in den Gegenverkehr geraten sein. Dort touchierte der 29-Jährige zunächst den Wagen eines 43-jährigen Fahrers, wodurch sich dessen hinterer linker Reifen löste. Jener Reifen flog auf der Fahrbahn stadtauswärts gegen den Fiat eines 67-Jährigen. Der Golffahrer, welcher weiterhin die Gegenspur befuhr, kollidierte nachstehend mit dem Mercedes eines 84-jährigen Mannes und seiner ebenfalls 84-jährigen Ehefrau. Der 29-Jährige sowie die Insassen des Mercedes wurden im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht, wo sie auf Grund ihrer erlittenen Verletzungen stationär behandelt wurden. Die 84-jährige Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Der 43-jährige Unfallbeteiligte, der ebenfalls verletzt wurde, lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Heerstraße zwischen Am Rupenhorn und Pichelsdorferstraße für ungefähr fünf Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die BVG war ebenfalls betroffen. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.