Aktionstag der Polizei Berlin zum Thema „Sicherheit rund ums Fahrrad“

Nr. 0616

Die Polizei Berlin veranstaltet heute erneut einen stadtweiten Aktionstag zum Thema „Sicherheit rund ums Fahrrad“. Die beteiligten Polizeiabschnitte bieten auch Fahrradkennzeichnungen an. Die mit der Prävention und Verkehrssicherheit betrauten Kolleginnen und Kollegen geben Verhaltenstipps und Informationen zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr und bieten Beratungen zum Schutz vor Fahrraddiebstählen an. Die genauen Örtlichkeiten und Zeiten sind dem Veranstaltungskalender der Polizei Berlin zu entnehmen.

Besonders hervorzuheben sind die Angebote der Polizeidirektion 3 (Ost) am Johannes-Fest-Platz in der Nähe des S-Bahnhofes Karlshorst. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr werden hier über die Fahrradkennzeichnung hinaus ein Helmtestgerät, ein E-Scootersimulator, ein Lichttunnel sowie eine Schlösserwand zur Darstellung von Sicherungsvorkehrungen für Fahrräder (Vorstellung verschiedener Schlösserarten) vorgeführt.

Von der Polizeidirektion 4 (Süd) wird der Polizeiabschnitt 48 in der Jugendverkehrsschule Neukölln im Heideläufer Weg 11 in der Zeit von 14 bis 17 Uhr neben den Fahrradkennzeichnungen auch den „Toten Winkel“ mittels eines Fahrzeuges und Folie darstellen sowie Radfahrübungen anbieten.

Bitte bringen Sie zur Fahrradkennzeichnung ein Ausweisdokument und nach Möglichkeit einen Eigentumsnachweis mit.