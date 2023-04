Junge Frau fremdenfeindlich beleidigt und angegriffen

Nr. 0615

In einem U-Bahnhof in Neukölln wurde gestern Nachmittag eine junge Frau von einer unbekannten Person fremdenfeindlich beleidigt und verletzt. Gegen 14.40 Uhr sollen die 20- Jährige und ihre Freundin den Zug der Linie 8 am Rathaus Neukölln verlassen haben. Als die Beiden in Richtung Ausgang gelaufen seien, soll eine unbekannt gebliebene Person von hinten auf sie zugelaufen sein und versucht haben, der 20-Jährigen das Kopftuch vom Kopf zu reißen. Dabei sollen auch Haare der jungen Frau herausgerissen worden sein. Die Verletzte sei der unbekannten Person hinterhergelaufen, woraufhin diese wiederum die Frau angeschrien haben soll. Die tatverdächtige Person verließ schließlich den Bahnhof und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Anzeige erstattete die Angegriffene wenig später auf dem Polizeiabschnitt 55. Über das Geschlecht der tatverdächtigen Person konnte keine Aussage getroffen werden.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.