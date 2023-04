Streitschlichtender Mann wird mit Messer verletzt

Nr. 0613

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einem Krankenhaus in Moabit alarmiert, in dem ein Mann mit einer Stichverletzung im Oberkörper ärztlich behandelt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 41-Jährige gegen 17.40 Uhr versucht haben, einen Streit zwischen zwei ihm bekannten Männern im Alter von 38 und 45 Jahren zu schlichten. Dabei soll ihn der 38-Jährige mit einem Messer attackiert haben und anschließend geflüchtet sein. Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens entdeckte den Verletzten vor einem Imbiss in der Perleberger Straße und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.