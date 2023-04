Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung – Messerangriff durch Nachbarn

Nr. 0610

In den heutigen Morgenstunden ereignete sich in einer Gemeinschaftsunterkunft in Reinickendorf ein Angriff mit einem Messer. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat ein 45-Jähriger gegen 8:30 Uhr das Zimmer seines 35-jährigen Nachbarn in der Unterkunft an der Scharnweberstraße und griff diesen mit einem Messer an. Der 35-Jährige erlitt dabei mehrere Schnittverletzungen am Kopf und den Händen, sowie eine Stichverletzung am Oberkörper. Im Anschluss flüchtete sich der Verletzte zu einem Nachbarn, der schließlich die Feuerwehr alarmierte. Die ebenfalls wenig später eintreffenden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 nahmen den Tatverdächtigen noch in der Nähe fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Die Tatwaffe, welche der Tatverdächtige unmittelbar vorher fallen ließ, fanden die Polizeikräfte in der Nähe des Festnahmeortes und beschlagnahmten es. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sogleich notoperiert wurde und im Anschluss stationär verblieb. Eine Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Die weiteren andauernden Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.