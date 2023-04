Vom Sicherheitsdienst beobachtet - Festnahmen

Nr. 0609

Weil sie auf frischer Tat beobachtet worden waren, konnten zwei Langfinger vergangene Nacht in Charlottenburg festgenommen werden. Gegen 22.40 Uhr wurde ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einen Diebstahl in einem Autohaus in der Franklinstraße aufmerksam. Als er sich daraufhin zu den insgesamt vier Tatverdächtigen begab, ergriffen diese die Flucht. Im Rahmen der Nahbereichsabsuche, bei der der 30-jährige Zeuge die alarmierten Polizeikräfte tatkräftig unterstützte, erfolgten die Festnahmen zweier Tatverdächtiger im Alter von 19 und 42 Jahren. Ebenso wurde ein vom Älteren genutzter Wagen zwecks Durchsuchung nach Beweismitteln beschlagnahmt. Beide Männer kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, von dem aus sie im Anschluss den Ermittlerinnen und Ermittlern eines Abschnittskommissariats der Polizeidirektion 2 (West) übergeben wurden. Die weiteren Ermittlungen, die unter anderem auch die Identifikation der noch unbekannten Komplizen der Festgenommenen beinhalten, dauern an.