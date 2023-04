Homophob beleidigt und geschlagen

Nr. 0608

Wegen des Verdachts eines homophoben Angriffs, der sich gestern Abend in Gesundbrunnen ereignet haben soll, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Als ein Paar, zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren, kurz nach 20 Uhr auf dem Gehweg der Koloniestraße unterwegs war, soll es zunächst von drei unbekannt gebliebenen Männern homophob beleidigt worden sein. Sich daraufhin hilfesuchend in eine nahegelegene Gaststätte flüchtend, sollen die Unbekannten dem Pärchen gefolgt und wahllos auf es eingeschlagen haben. Dabei erlitten die Angegriffenen jeweils Hämatome im Gesicht. Erst als einer der beiden mit einem Anruf bei der Polizei drohte, soll das Trio in ein Auto gestiegen und mit diesem geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.