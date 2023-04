Festnahme nach Schuhdiebstahl

Nr. 0605

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Diebstahls nach Hakenfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 42-jähriger Mann gegen 19 Uhr versucht haben, zwei Paar Schuhe sowie eine Handtasche aus einem Schuhcenter an der Streitstraße zu entwenden. Zwei Mitarbeiterinnen im Alter von 29 und 46 Jahren bemerkten das Vorhaben und stellten den Tatverdächtigen gemeinsam mit einem Zeugen auf dem angrenzenden Parkplatz. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte eintrafen, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Dabei verletzte er zwei Beamte am Kopf und an der rechten Hand, wodurch einer der beiden Verletzten seinen Dienst beenden und sich in ein Krankenhaus begeben musste. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, das nun die weiteren Ermittlungen führt.