Beim Überqueren der Straße erfasst

Nr. 0604

Gestern Abend kam es in Wedding zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe ein 31-Jähriger gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug die Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Schulstraße befahren. Die Ampel an der Kreuzung Luxemburger Straße Ecke Müllerstraße sei für ihn grün gewesen, als ein Fußgänger, mutmaßlich bei Rot, von rechts die Straße überquerte. Der Autofahrer erfasste mit seinem Wagen den 24-Jährigen. Der Fußgänger erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten den nicht lebensbedrohlich Verletzten in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Bearbeitung des Sachverhalts übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).