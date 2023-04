Fahrgäste mit Pfefferspray verletzt

Nr. 0602

In der vergangenen Nacht hat ein unbekannter Mann mit Pfefferspray mehrere Personen in der U-Bahn der Linie U7 in Schöneberg verletzt. Laut Zeugenaussagen sei es zunächst am Bahnhof Kleistpark gegen 22.30 Uhr in der U-Bahn zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 19-jährigen Frau und einem 22 Jahre alten Mann gekommen. Ein weiterer Fahrgast sei auf den Streit aufmerksam geworden und forderte den 22-Jährigen auf, den Waggon zu verlassen, um die Situation auf dem Bahnsteig zu klären. Dieser Aufforderung kam der 22-Jährige jedoch nicht nach. Der Unbekannte stieg daraufhin aus und sprühte während des Türschließens Pfefferspray in die abfahrende U-Bahn. Alarmierte Rettungskräfte wurden zum nächsten Halt am U-Bahnhof Yorckstraße alarmiert und versorgten mehrere Fahrgäste mit Augen- und Atemwegsreizungen, darunter eine 23-Jährige, die aufgrund von Atemnot in ein Krankenhaus kam. Der Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).