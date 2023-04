Mann durch Schusswaffengebrauch verletzt

Nr. 0599

Durch einen Schusswaffengebrauch von Polizeieinsatzkräften wurde heute Nachmittag ein Mann im Stadtteil Wedding verletzt. Gemäß derzeitigem Ermittlungsstand alarmierten Mitarbeitende des Jüdischen Krankenhauses gegen 14.30 Uhr die Polizei zu einem randalierenden Mann auf einer der dortigen Stationen, der zudem Mitarbeitende und Patienten mit einem Messer bedroht haben soll. Die Einsatzkräfte sollen nach ihrem Eintreffen von dem 45-jährigen Mann ebenfalls mit einem Messer bedroht worden sein, sodass diese von der Schusswaffe Gebrauch machten. Der Mann wurde durch den Schusswaffengebrauch an einem der Beine verletzt. Er befindet sich derzeit in medizinischer Versorgung und ist stabil. Den ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann Patient der betroffenen Station, einer Suchtstation, sein. Am Ort findet aktuell noch die Tatortarbeit statt, auch durch Spezialisten des Kriminaltechnischen Institutes des Landeskriminalamtes. Eine Mordkommission hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen.