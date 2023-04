Mehrere Fahrzeuge eines Autohauses angezündet

Nr. 0598

Bisher Unbekannte setzten heute früh mehrere Fahrzeuge eines Autohauses in Marzahn in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkte ein Zeuge gegen 4 Uhr mehrere brennende Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses an der Landsberger Allee und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Insgesamt wurden 25 Neufahrzeuge der Marken Peugeot und Citroen durch die Flammen zerstört. Mindestens zwölf weitere Neufahrzeuge unterschiedlicher Marken wurden zudem beschädigt. Verletzt wurde niemand und es entstand hoher Sachschaden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.