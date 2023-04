Radbolzen am Rettungswagen gelöst

Nr. 0596

Unbekannte lösten gestern Abend Radbolzen an einem Rad eines Rettungswagens im Märkischen Viertel. Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich die Besatzung des Wagens gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus am Wilhelmsruher Damm. Dabei sollen sie von mehreren Personen aus einem Fahrzeug heraus aufgefordert worden sein, den Rettungswagen zur Seite zur fahren. Einsatzbedingt soll dies jedoch nicht möglich gewesen sein, ebenso wie das Beaufsichtigen des Einsatzwagens. Nachdem die Besatzung die Patientin in ein Krankenhaus brachte, bemerkte sie verstellte Radmutterabdeckungen und überprüfte diese. Dabei stellte sie zwei gelöste und gelockerte Radbolzen fest und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).